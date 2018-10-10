Стас Барецкий госпитализирован после ДТП с трактором

Шоумен и музыкант Стас Барецкий получил серьезные травмы в ДТП с трактором в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Известно, что машина Барецкого врезалась в трактор, в результате чего артист сломал ногу и несколько ребер. Шоумен госпитализирован в больницу на улице Костюшко.

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Очевидцы рассказывают в соцсетях, что тучного Барецкого пришлось извлекать из покореженной машины.

Сам артист подтвердил, что попал в аварию с трактором, управляя своей Lada Priora.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на пересечении улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов.