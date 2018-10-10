Стивен Сигал назвал фантазией «сговор» Трамп с Россией

Американский актер, предприниматель и специальный представитель российского МИДа Стивен Сигал заявил, что против России идет поток пропаганды. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, большая часть заявлений в отношении России вымышлена.

Он также добавил, что «сговор» между Россией и президентом США Дональдом Трампом является фантазией.

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Сигал подчеркнул, что все это связано внутриполитической борьбой в США.

Ранее СМИ сообщили, что демократы обсуждали с ФБР возможный сговор Трампа с Россией до выборов.