Шуфутинский продаст дом в США и вернется в Россию

Российский певец Михаил Шуфутинский в интервью программе «Честное слово» на «Первом канале» признался, что намерен продать свой особняк в США и вернуться жить в Россию.

Также 70-летний певец опроверг сообщения о том, что собирается в скором времени заново жениться.

Реклама

«Жениться — это взять на себя большую ответственность за того человека, с которым ты себя соединяешь. И еще это значит начать строить семью. Но семья у меня уже есть, большая и, слава богу, счастливая», — пояснил Шуфутинский.

Он отметил, что потратил на обустройство жизни за океаном десять лет, однако ему надоело жить в двух странах, и он принял решение вернуться на родину.

Ранее Шуфутинский рассказал, чем планировал заниматься 3 сентября.