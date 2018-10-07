Канье Уэст исчез из социальных сетей

Американский рэпер Канье Уэст удалил свои аккаунты в твиттере и инстаграме. Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что Уэст без предупреждения удалил свои аккаунты в субботу, 6 октября. Музыкант не пояснил своего решения.

В TMZ напомнили, что Уэст подвергся резкой критике на прошлой неделе за предложение отменить Тринадцатую поправку к Конституции США, которая была принята в 1865 году — она запретила рабство. Также рэпера много критиковали за поддержку президента США Дональда Трампа.

Реклама

В издании также отметили, что Уэст уже удалял свои аккаунты в соцсетях в мае 2017 года и не проявлял сетевой активности до апреля нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Уэст выступил в бейсболке со слоганом Трампа на старте SNL.