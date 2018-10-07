СМИ рассказали об одержимости Джастина Бибера религией и его срывах

Американский поп-исполнитель Джастин Бибер, недавно женившийся на Хейли Болдуин, испытывает личностный кризис. Об этом пишет Page Six со ссылкой на знакомых певца.

Так, Бибера стали часто замечать плачущим на публике. Певец не смог сдержать слез в ходе церемонии бракосочетания. Кроме того, его видели плачущим на одной из улиц Нью-Йорка.

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Также известно, что Бибер давно увлекся религией.

«Он нашел себя в религии и вере, и тогда он стал очень одержим церквями. Ему очень нравятся церкви и изучение Библии — так же, как и Хейли», — рассказал один из друзей Хейли Болдуин.

Ранее отец Джастина Бибера намекнул на то, что сын скоро станет отцом.