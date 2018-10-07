Эминем показал клип к «Веному»

Американский рэпер Эминем выпустил клип на песню Venom, которая является саундтреком к супергеройскому фильму «Веном». Видео опубликовано на официальном канале Эминема в YouTube.

По сюжету клипа, в городе появился некий вирус, который вселяется в людей, однако людям удается избежать его негативного воздействия, постоянно передавая его друг другу. Только Эминем в конце видео превращается в Венома.

Ранее сообщалось, что «Веном» побьет рекорд октябрьского бокс-офиса в США. Также сообщалось о коммерческом успехе фильма в России.