СМИ прогнозируют двукратное подорожание изрезанной работы Бэнкси

Работа британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром», которая после удара молотка на аукционе Sotheby's самоуничтожилась, может теперь подорожать вдвое, пишет британская газета Daily Mirror со ссылкой на мнение эксперта.

По данным издания, внимание СМИ к результатам аукциона вызовет дальнейший рост цены на произведение художника.

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Эксперт предположил, что картина, которая была продана за £1042000 ($1,4 млн), может принести ее новому обладателю дополнительный миллион фунтов стерлингов после измельчения в шредере.

Как отмечалось, картину приобрел человек, который делал ставки по телефону. Сразу после продажи произведение самоуничтожилось с помощью механизма, спрятанного в раме.

Также сообщалось, что Бэнкси прокомментировал уничтожение своей картины на аукционе.