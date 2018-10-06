Марго Робби может сняться в роли Барби

Австралийская актриса Марго Робби обсуждает с кинокомпанией Warner Bros. возможность съемок в фильме, который посвящен кукле Барби. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным издания, в случае, если Рорбби и киностудия договорятся, то продюсированием фильма займется принадлежащая актрисе компания LuckyChap. Источники также рассказали, что сценаристкой фильма может стать Пэтти Дженкинс, однако переговоры между сторонами еще не начинались.

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В The Hollywood Reporter напомнили, что сообщения о фильме про Барби появились в 2014 году — в это время компания Mattel, которой принадлежат авторские права на игрушку, заключила договор о съемках с Sony. Однако стороны так и не приступили к производству фильма и компания начала сотрудничать с Warner Bros.

Ранее сообщалось, что Марго Робби согласилась сыграть убитую жену Романа Полански.