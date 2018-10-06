В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт «Из России с любовью»

Церковь Святого Мартина в британском Солсбери, где произошло несколько инцидентов с нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок», проведет фортепианный концерт классической музыки под названием «Из России с любовью». Об этом пишет Independent.

По данным издания, церковь, в которой пройдет концерт, находится недалеко от дома экс-полковника Сергея Скрипаля, который был отравлен в марте. Британские власти считают, что в инциденте замешаны российские спецслужбы, официальная Москва отвергает все обвинения.

Реклама

Один из организаторов концерта рассказал изданию, что он был запланирован более года назад и никак не связан с отравлением Скрипалей. Он отметил, что на концерте будут играть произведения Сергей Рахманинова, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича.

Название концерта «Из России с любовью» («From Russia With Love») является отсылкой ко второму фильму о британском агенте Джеймсе Бонде. В этой киноленте он работал с русским агентом.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, как строили Солсберийский собор.