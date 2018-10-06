Опубликован новый трейлер «Аквамена»

В Сети появился новый расширенный трейлер супергеройского фильма «Аквамен». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В первом сольном фильме о супергерое Аквамене по комиксам DC главную роль сыграет Джейсон Момоа. Как король семи морей, он должен будет защитить Атлантиду и весь земной шар от гибели.

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Режиссером ленты выступил Джеймс Ван, в фильме также снялись Николь Кидман и Эмбер Херд.

Ранее сообщалось, что Джеймс Ван показал тизер трейлера «Аквамена».