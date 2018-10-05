«Мстители» остались без Капитана Америки

Американский актер Крис Эванс написал в своем твиттере, что больше не будет сниматься в супергеройских фильмах «Мстители».

Актер написал, что киностудия завершила досъемки второй части фильма «Мстители: Война бесконечности». Таким образом, контракт Эванса с Marvel Studios истек, и он больше не будет сниматься в роли Капитана Америки.

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«Официально закончил с «Мстителями-4». Это был эмоциональный день, если не сказать больше», — написал Эванс.

Он подчеркнул, что для него было «честью» сниматься в этой роли на протяжении последних восьми лет и поблагодарил всех, кто «стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале».

Ранее американский актер Марк Руффало заявил, что съемки второй части фильма «Мстители: Война бесконечности» являются «живым организмом».