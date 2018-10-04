Венеция продает места на кладбище рядом с Бродским и Стравинским

Администрация Венеции сообщила о проведении аукциона на долгосрочную аренду 16 мест на исторических кладбищах, девять из которых находятся на острове Сан-Микеле, где похоронены Иосиф Бродский, Сергей Дягилев и Игорь Стравинский, передает РИА «Новости».

«С новыми владельцами будут заключены соглашения сроком на 99 лет. Родственники людей, которые были погребены в этих могилах и гробницах, по разным причинам отказались от продления своих договоров. Останки покоившихся перенесены их родными или мэрией в другие места или в городские оссуарии», — сказал представитель мэра Венеции.

Сообщается, что наименьшая цена была выставлена на могилу в нескольких метрах от гробницы Стравинского — торги за место площадью около двух квадратных метров начнутся с €29 485,09.