Hollywood Reporter: на Бродвее поставят спектакль о чете Клинтон

Актриса Лори Меткалф вместе с актером Джоном Лайтгоу сыграют на Бродвее пару, ставшую влиятельной частью американского политического ландшафта, в новом спектакле «Хиллари и Клинтон». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Спектакль в нью-йоркском Golden Theatre поставят по пьесе Лукаса Хнатха. Отмечается, что Лори Меткалф и Джон Лайтгоу — оба лауреаты премии «Тони» за заслуги в области американского театрального искусства.

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Действие пьесы разворачивается в Нью-Гэмпшире во время праймериз Демократической партии США в 2008 году. В это время Хиллари Клинтон вместе с мужем Биллом Клинтоном и главным стратегом предвыборного штаба Марком Пенном ведут борьбу с Бараком Обамой за право стать кандидатом в президенты США от демократов. Оппонент Хиллари Клинтон — Барак Обама — остался безымянным действующим лицом, который появляется в пьесе как «Другой парень». Пьеса будет наполнена не только политическим противостоянием Клинтон, но и закулисными драмами между Хиллари и Биллом, пишет журнал.

Издание добавляет, что драматург Лукас Хнатх дебютировал на Бродвее в 2017 году с показом спектакля «Кукольный дом. Часть 2».

Предпоказ спектакля пройдет 16 марта, премьера назначена на 18 апреля, сообщает журнал.