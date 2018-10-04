Дело Серебренникова и «Седьмой студии» передано в суд

Уголовное дело о хищениях в «Седьмой студии», по которому в числе прочих фигурантом проходит режиссер Кирилл Серебренников, передано в суд для рассмотрения по существу.

Как передает РИА «Новости», дата процесса пока неизвестна. По делу о хищениях бвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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По версии следствия, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 годы учрежденной Серебренниковым АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России. Этим Серебренников занимался в рамках проекта «Платформа».

Обвинения в свой адрес отрицают все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой.

Ранее сообщалось, что Кириллу Серебренникову продлили домашний арест.