Эрмитаж закрыли ради встречи Путина и Курца

Основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа закрыли для посетителей в среду, 3 октября, из-за запланированных переговоров президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает РИА «Новости».

«Третьего октября 2018 года основной комплекс зданий Государственного Эрмитажа будет закрыт для индивидуальных посетителей», — сообщили в музее.

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Отмечается, что Путин и Курц примут участие в церемонии открытия художественной выставки «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций».

Ранее Кремль рассказал, что обсудят Путин и Курц в Петербурге.

В последний раз Путин и Курц общались в августе, когда российский президент посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера.