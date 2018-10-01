Эйфелева башня окрасилась в золотой цвет в память об Азнавуре

Эйфелева башня окрасилась в золотой цвет в память о французском шансонье Шарле Азнавуре, передает РИА «Новости».

«Сегодня вечером, в 21.30 (22.30 мск) Париж почтит память Шарля Азнавура. На мосту Иена будут звучать его самые красивые песни, его портреты появятся на больших экранах. Иллюминация Эйфелевой башни будет золотого цвета», — говорится в сообщении мэра города.

Ранее стало известно, что Шарль Азнавур скончался в ночь с 30 сентября на 1 октября в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет.