Украинская писательница: жители Донбасса должны заслужить гражданство Украины

Жители самопровозглашенных республик на востоке Украины должны заново становиться украинскими гражданами. Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой в интервью изданию «Обозреватель».

По ее словами, после «освобождения» этих территорий там некоторое время не должны проводиться выборы. Ницой уверена, что местные жители должны будут заново получать украинского гражданство, для чего стоит изменить соответствующее законодательство.

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«Обязательно надо ввести экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, ты должен его заслужить», — заявила Ницой.

Писательница уверена, что должно пройти лет десять под «украинским влиянием», чтобы люди там «выздоровели от пропаганды».

Ранее Ницой предложила запретить русские песни на Украине.