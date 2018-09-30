Шнуров рассказал об отношениях с детьми

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире телепередачи «Сегодня вечером» на «Первом канале» рассказал об отношениях со своими детьми.

Как отмечается, у Шнурова двое детей — 25-летняя дочь Серафима и 18-летний сын Аполлон. Певец признался, что помогал наследникам материально, но в самом воспитании активного участия не принимал.

Реклама

«Вообще, Аполлон, в принципе, вырос на мои деньги. Было бы странно, если бы было по-другому. На чьи деньги должны расти мои дети? Я с ними встречаюсь, беседую, мы с ними гуляем, ходим в музеи. Нужно ли нам больше общаться? Нет», — заявил Шнуров.

Также он рассказал, что с дочерью от первого брака — Серафимой — они долгое время не общались, однако в настоящее время их отношения налаживаются.

Ранее сообщалось, что Шнуров улетел в космос в новом клипе «Ленинграда».