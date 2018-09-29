Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни написал детскую книгу. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его официальном аккаунте в твиттере.

По словам музыканта, в его произведении под названием Hey Grandude («Эй, дедуля») говорится о приключениях дедушки, который обладает магическими способностями, и его четверых внуков. Предполагается, что книга поступит в продажу в сентябре 2019 года.

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Сам Маккартни объяснил свое решение написать книгу тем, что у него самого есть восемь внуков, «и все они прекрасны».

«Я хотел написать ее для дедушек во всем мире, чтобы у них было что почитать своим внукам перед сном» — добавил Маккартни.

Он также признался, что идея книги пришла к нему после того, как один из его собственных внуков начал называть его «дедулей» (grandude).

Ранее Маккартни рассказал, что Джон Леннон похвалил всего одну его песню, написанную для The Beatles.