Массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальном насилии

Мужчина массажист, который не пожелал называть свое имя, обвинил актера Кевина Спейси в нападении с целью сексуального насилия. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, массажист утверждает, что подвергся нападению со стороны Спейси в 2016 году.

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Как отмечается, мужчина заявил, что Спейси напал на него, когда он делал ему массаж.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе не станут расследовать обвинение против Кевина Спейси в инциденте 1992 года.

Как отмечалось, речь идет о случае с участием взрослого мужчины, однако характер обвинений и личность обвинителя не были раскрыты.