Убийство XXXTentacion попало на видео

Убийство рэпера XXXTentacion (Джасея Онфроя) попало на видео, сообщает TMZ.

Отмечается, что видеозапись была публично продемонстрирована на судебном слушании по делу об убийстве. На кадрах видно, как рэпер заходит в автосалон в городе Помпано Бич во Флориде, позднее его автомобиль останавливают двое неизвестных.

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На видео заметно, что артист пытался бороться с нападавшими, после чего они в упор выстрелили в него. Один из нападавших открыл машину и сел на пассажирское сиденье. После этого нападавшие покинули место преступления, забрав сумку Louis Vuitton и $50 тыс.

Ранее сообщалось, что был задержан четвертый подозреваемый по делу об убийстве XXXTentacion.