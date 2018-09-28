Путин зачитывался Пушкиным на саммите в Душанбе

Президент России Владимир Путин зачитывался произведением Александра Пушкина »Евгений Онегин» на саммите СНГ, передает РИА «Новости».

Это произошло во время подписания документов. Путин положил книгу слева от себя и после нескольких подписей взял томик в руки и пролистал его.

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Подписав следующую порцию документов, он еще несколько раз вернулся к чтению «Евгения Онегина».

После завершения церемонии пообщаться с Владимиром Путиным пришел глава Молдавии Игорь Додон. Только тогда Путин отложил книгу в сторону. Уходя, он забрал книгу с собой. Во время общения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном книга оставалась в руке российского президента.

Ранее премьер-министр Южной Кореи признался в любви к Пушкину и Пугачевой.