Сенцова номинировали на Сахаровскую премию Европарламента

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий срок в России по статье «терроризм», выдвинут на премию Европарламента имени Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Сенцов был выдвинут Европейской народной партией, самой крупной фракцией Европарламента.

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В общей сложности кандидатами на премию имени Сахарова стали восемь человек и неправительственных организаций, которые посвятили свою жизнь и деятельность «защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире».

Три финалиста будут определены 9 октября.

Ранее Верховная рада выдвинула Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.