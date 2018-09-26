Гибсон решил переснять «Дикую банду»

Американский актер и режиссер Мел Гибсон решил снять ремейк знаменитого вестерна «Дикая банда», включенного в национальный кинореестр Соединенных Штатов как культурное наследие. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Гибсон также будет участвовать в работе над сценарием картины вместе с Брайаном Бэгби. В настоящее время нет данных о том, когда Гибсон приступит к съемках новой версии фильма 1969 года, так как он занимается военной драмой о Второй мировой войне.

Ранее Гибсон прокомментировал разразившийся в Голливуде секс-скандал. По словам лауреата премии «Оскар», места, где существовали «тени», стали намного светлее, и этот процесс можно назвать здоровым.