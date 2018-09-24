«Проклятие монахини» с отрывом возглавило российский прокат
Фильм ужасов «Проклятие монахини» Корина Харди с отрывом возглавил российский кинопрокат, передает портал Kinobusiness.com со ссылкой на предварительные неофициальные данные.
В первый прокатный уикэнд приквел «Заклятия» собрал 284,8 млн руб.
На втором месте в российском прокате оказался также новичок: фильм «Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвида Керра, заметно отстающий от лидера — у картины 97,8 млн руб.
Третью позицию заняла лента «Хищник» Шейна Блэка, на вторых выходных в кинотеатрах собравшая 80,2 млн руб.