Бузова довела детей до слез и закрыла свой инстаграм

Телеведущая и певица Ольга Бузова закрыла свой аккаунт в инстаграме после скандального выступления на концерте в Челябинске, пишут «Известия».

Сообщается, что Бузова опоздала на собственный концерт, который прошел в Челябинске 21 сентября, почти на час, на самом концерте выступала под фонограмму и не стала выходить после него к детям, которые пришли на ее выступление, чем довела их до слез.

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Некоторые пользователи сети сообщили, что попытались отправить ей запрос на добавление в подписчики, однако звезда его не одобрила.

Ранее сообщалось, что Бузова оказалась в центре скандала из-за публикации видеоролика, на котором она ходит по самолету между кресел и навязчиво общается с пассажирами.