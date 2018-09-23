Звезда «Зачарованных» спустя 30 лет рассказала, как стала жертвой домогательств

Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в сериале «Зачарованные», рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств более 30 лет назад. Об этом сообщает портал Vox.

По словам 45-летней актрисы, ей понадобилось три десятилетия для того, чтобы рассказать о произошедшем своим родителям.

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«Я никогда не обращалась в полицию. Я никогда не обсуждала это с официальными лицами», — заявила Милано.

Она пояснила, что решила рассказать правду, чтобы поддержать женщину, обвинившую в сексуальных домогательствах кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано, которого предложил на эту должность президент страны Дональд Трамп.

Ранее Милано раскритиковала политику администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.