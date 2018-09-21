Нагиеву предложили сыграть культового героя российской классики 20 века

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал о том, что ему было сделано предложение сыграть Остапа Бендера в новом фильме о нем, передает RT.

«Сейчас мне предложили проект — и это самые мои большие опасения после «Непрощенного». Это Остап Бендер. Вот здесь... я до сих пор еще мечусь. Я не сказал «да», — сказал Нагиев.

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Он отметил, что проект планируется сделать в виде полнометражного фильма, в котором будет несколько серий.

«Вот, наверное, пришло время снять такое кино. И я прямо мучаюсь, не знаю. И хочется и колется!» — отметил Нагиев.

Отмечается, что создатели фильма хотят показать Бендера «в той стране, которая была вокруг в это время».

Ранее сообщалось, что Нагиев раскритиковал людей, которым нравятся лозунги «На Берлин» и «Можем повторить».