Болдуин вновь сыграет Трампа

Актер Алек Болдуин вновь сыграет президента США Дональда Трампа в передаче Saturday Night Live, передает The Hollywood Reporter.

«Мне весело, когда я это делаю, нет никаких сомнений по этому поводу», — сказал Болдуин.

Он также сказал, что считает работников этой передачи своими старыми и близкими друзьями и сказал, что любит ее посещать.

Реклама

«Но я, я думаю, буду лишь ее (передачи) частью», — сказал он.

Актер объяснил это решение тем, что эта роль приносит ему много «утомления».

Ранее сообщалось о том, что Алек Болдуин отказался играть отца Бэтмена в «Джокере».