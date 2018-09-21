Появилось первое совместное фото главных героев новых «Людей в черном»

Австралийский актер Крис Хемсворт опубликовал в своем инстаграме совместное фото с американской актрисой Тессой Томпсон со съемочной площадки продолжения фантастической кинофраншизы «Люди в черном».

Свой пост Хемсворт сопроводил несколькими хештегами, среди которых — #revegers4life (#мстителипожизни). В издании Deadline предположили, что он может быть намеком на название нового фильма во вселенной «Людей в черном» — в данный момент все еще неизвестно, как будет называться кинолента.

Ранее сообщалось, что в Сети появился первый кадр со съемок новых «Людей в черном».