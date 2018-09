В Британии продали меч Энакина Скайуокера

На аукционе в Лондоне продали световой меч Энакина Скайуокера из фильма «Звездные войны: Месть ситхов». Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Prop Store.

По данным аукционного дома, меч был продан за £135 тыс.

«Делай или не делай. Не стоит пытаться» — и эти торги определенно показали это! Лазерный меч героя Энакина [Скайуокера] продан за удивительные £135 тыс.!», — говорится в твиттере Prop Store.

Ранее сообщалось, что куртку Хана Соло из «Звездных войн», в которой тот появлялся на экране в пятом фильме «Империя наносит ответный удар», выставлена на аукцион. Отмечалось, что организаторы торгов планируют выручить за нее около £1,3 млн (около $1,7 млн).

