В Британии продали меч Энакина Скайуокера
На аукционе в Лондоне продали световой меч Энакина Скайуокера из фильма «Звездные войны: Месть ситхов». Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Prop Store.
По данным аукционного дома, меч был продан за £135 тыс.
«Делай или не делай. Не стоит пытаться» — и эти торги определенно показали это! Лазерный меч героя Энакина [Скайуокера] продан за удивительные £135 тыс.!», — говорится в твиттере Prop Store.
Ранее сообщалось, что куртку Хана Соло из «Звездных войн», в которой тот появлялся на экране в пятом фильме «Империя наносит ответный удар», выставлена на аукцион. Отмечалось, что организаторы торгов планируют выручить за нее около £1,3 млн (около $1,7 млн).
"Do, or do not. There is no try" - and that bidding war sure showed that! Anakin's hero lightsaber sold for an astonishing £135,300! ��✨ pic.twitter.com/EM1R3bzB9e— Prop Store (@propstore_com) 20 сентября 2018 г.