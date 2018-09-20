Снуп Догг послал Канье Уэста из-за Трампа

Рэпер Снупп Догг назвал «расистами» сторонников президента США Дональда Трампа, сообщает Newsweek.

Снуп Догг также в довольно грубой форме отозвался о рэпере Канье Уэсте, который поддержал Трампа. Он заявил, что все, кто поддерживают американского президента — расисты.

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«До него [Трампа] не было границ. Каждый был кем хотел, мы всех уважали», — заявил музыкант.

Ранее Снуп Догг также опубликовал в своем инстаграмме фото Канье Уэста, на котором цвет его кожи был изменен на белый.

Ранее Уэст заявил, что Трамп поддерживает афроамериканцев, так как ему не все равно, что они думают о нем.