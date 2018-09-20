Глава МИД Латвии поддержал позицию Вайкуле по Крыму

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поддержал позицию певицы Лаймы Вайкуле, отказавшейся приезжать в Крым. Об этом сообщает Delfi.

По его словам, «любое сотрудничество с Крымом», включая туризм, попадает под санкции.

«Госпожа Вайкуле была довольно точна, когда говорила, что могут быть проблемы. Ведь выступать с концертами и получать деньги в Крыму от юридических лиц России — это прямое нарушение закона о санкциях ЕС», — заявил Ринкевич.

Ранее в МВД России огласили результаты проверки Лаймы Вайкуле.