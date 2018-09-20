Киргизской певице угрожают после откровенного клипа

Молодая киргизская певица Зере Асылбек снялась в клипе на свою песню «Кыз» («девушка»), в котором предстала перед поклонниками в расстегнутом пиджаке, надетом на кружевное белье. Как сообщает «Би-би-си», теперь 19-летняя девушка получает многочисленные угрозы.

В тексте девушка защищает право любых женщин на самовыражение. «Почему я должна быть такой же, как ты и все остальные?» — спрашивает Зере, отмечая, что нужно уважать друг друга и не пытаться указывать другим, как жить. В клипе ее окружают по-разному выглядящие женщины: в хиджабах, в традиционных киргизских платьях, купальниках, с творческими стрижками.

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На клип резко отреагировали в соцсетях. Если одни поддерживают Зере, то другие говорят, что она опозорила Киргизию и даже обещают «отрезать голову» певице.

Известно, что Зере уже написала заявление об угрозах в правоохранительные органы.

Ранее певице Елизавете Гырдымовой (Монеточке), запретили снимать клип на песню «Нимфоманка» в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.