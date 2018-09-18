Сериал про агентов КГБ получил «Эмми»

Сериал «Американцы» получил премию «Эмми» в двух номинациях, сообщает The Verge.

Сериал рассказывает о браке двух агентов КГБ, которые под видом обычных американцев переезжают в Вашингтон после избрания президентом США Рональда Рейгана.

Мэттью Райс получил премию за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Также «Американцам» досталась премия за лучший сценарий драматического сериала.

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Ранее стали известны обладатели премии за лучший драматический сериал и лучший комедийный сериал.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию церемонии вручения премии.