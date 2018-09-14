Марина Зудина рассказала, как умирал Олег Табаков

Вдова актера и режиссера Олега Табакова Марина Зудина рассказала о последних месяцах жизни супруга в беседе с изданием «Телесемь Антенна».

Олег Табаков, боровшийся с онкологическим заболеванием, три месяца перед смертью провел в больнице, и жена была рядом с ним все это время. «103 дня я провела в реанимации. У меня было два спортивных костюма, один стирала, а другой носила и три месяца никакой другой одежды и украшений не надевала. Только на сцене», — вспоминает Зудина, добавляя, что была счастлива, потому что каждый день могла быть с любимым человеком.

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Зудина также призналась, что в тяжелый период ее поддерживали дети. 12-летняя дочь Маша не забывала о том, что маме тяжело, даже на отдыхе в Испании. «Она все время писала мне: «Мама, пожалуйста, почаще отдыхай. Тебе это на пользу». Она боец, говорит, мы сильные, все сможем, все будет хорошо. Я ей верю, она абсолютно папина дочка», — делится актриса.

Олег Табаков был госпитализирован в ноябре 2017 года и скончался 12 марта 2018 года.