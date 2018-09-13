Выяснились новые подробности смерти Мака Миллера

Рэпер Мак Миллер был мертв задолго до того, как его тело обнаружили в его собственной спальне днем 7 сентября, передает TMZ со ссылкой на собственный источник в полиции.

Инсайдер рассказал, что когда полицейские и врачи смогли попасть в квартиру рэпера, он был мертв на протяжении нескольких часов. Стало также известно, что в ночь перед смертью Мака Миллера к нему приходили друзья, у них была вечеринка, и они оставались почти до утра.

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Предположительно, Мак Миллер скончался в результате случайной передозировки наркотиков. Полиция нашла следы неизвестного белого порошка в доме, следствие подозревают, что дом специально убрали, чтобы избавиться от следов запрещенных веществ. Результаты вскрытия будут готовы через 4-6 недель.

Ранее в смерти Мака Миллера поклонники обвинили его экс-подругу, певицу Ариану Гранде.