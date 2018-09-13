Дмитрий Киселев назвал клип Киркорова и Баскова «отвратительной мерзостью»

Телеведущий Дмитрий Киселев отреагировал на клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица», назвав его «отвратительной мерзостью», передает РИА «Новости».

«Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие», — написал Киселев.

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Он также прокомментировал сцену, когда Баскова тошнит в кабинке биотуалета, а Киркоров ударом ноги эту кабинку переворачивает, и тот, кто внутри, купается в нечистотах.

«Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики?», — возмутился Киселев.

Ранее лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров защитил от нападок клип «Ибица», в котором подрались певцы Филипп Киркоров и Николай Басков.