Кадыров записал видеообращение после конфликта Тимати и Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором прокомментировал конфликт основателя лейбла Black Star Тимати и бойца MMA Хабиба Нурмагомедова. Видеозапись опубликована в инстаграме Тимати.

На записи Кадыров призвал «не заниматься ерундой» и напомнил, что братья-дагестанцы не должны обижать друг друга.

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«Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры, никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм. Поэтому давайте жить дружно», — заявил Кадыров.

Кадыров также добавил, что «Хабиб вес сгоняет, он нервничает. Поэтому его можно понять». Видео сопровождается подписью «Кто не понял, тот поймет».

Конфликт между бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и артистами лейбла Black Star разгорелся после того, как Нурмагомедов назвал «невеликой потерей» отмену концерта Егора Крида в Махачкале, а в ответ на просьбу Тимати отметить за свои слова назвал музыкантов «петушарами» на своей странице в социальной сети.