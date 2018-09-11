Премьер-министр Южной Кореи признался в любви к Пушкину и Пугачевой

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён во время выступления на Восточном экономическом форуме, где он возглавляет делегацию страны, признался в любви к русской культуре, передает РИА «Новости».

По словам Ли Нак Ёна, произведения русской литературы и искусства давали корейцам большое утешение и вдохновение. «Я тоже в молодости зачитывался произведениями великих русских писателей, таких как Лев Толстой, Федор Достоевский, Александр Пушкин, Антон Чехов. А песня «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой — это одна из самых любимых песен», — поделился премьер на сессии «Россия-Республика Корея».

Четвертый Восточный экономический форум проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Форум продлится до 13 сентября.