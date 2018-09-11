Дочь Михалкова сообщила о его состоянии после операции

Дочь попавшего в больницу российского режиссера Никиты Михалкова в беседе с телеканалом «Звезда» раскрыла подробности о состоянии его здоровья после операции.

По словам Надежды Михалковой, серьезных причин для беспокойства за его состояние нет. «Он не болеет, все в порядке. Волноваться не стоит», — уверила журналистов Михалкова.

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Ранее личный помощник режиссера заявил, что Михалков покинул Москву после дня выборов.

Об операции, которую перенес Никита Михалков, ранее сообщил кинорежиссер и сценарист Александр Адабашьян. Он отметил, что ничего трагического не предвидится, но была «малоприятная травма спортивного свойства».