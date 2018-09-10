После выхода клипа Киркорова и Баскова Лолита призвала лишить их звания народных артистов

Российская певица Лолита Милявская дала комментарий в связи с выходом клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица». Об этом она заявила в размещенном в инстаграме видеоролике.

По словам Лолиты, она не будет смотреть клип. Она заметила, что много раз просила его создателя Александра Гудкова написать сценарий для нее самой.

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«У меня звания [народной артистки. — Газета.Ru] нет, пусть и у них не будет», — сказала Милявская.

Ранее сообщалось, что клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица» за сутки набрал около 900 тысяч просмотров на YouTube. В клипе в шутливой форме показана борьба двух знаменитостей за звание короля шоу-бизнеса.