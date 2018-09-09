Facebook заблокировал аккаунт Юрия Лозы за слово «москаль»

Певец Юрий Лоза заявил, что его аккаунт в социальной сети Facebook заблокировали за употребление слова «москаль». Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам артиста, под «москалем» он имел в виду себя.

«Мне на месяц заблокировали страницу в Facebook за слово «москаль», которое я употребил в отношении себя, написал: «Нам — москалям», — сообщил Лоза.

Юрий Лоза известен своими критическими и провокационными высказываниями в адрес коллег по сцене. В апреле он раскритиковал певицу Ольгу Бузову, сравнив ее с осьминогом. До этого музыкант критически высказался о церемонии вручения премии Грэмми.