В доме Мака Миллера не нашли следов употребления наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили дома у рэпера Мака Миллера, который умер в Лос-Анджелесе в возрасте 26 лет, следов хранения наркотических средств, передает Tmz.

По словам источников в полиции, единственным, что было найдено дома у скончавшегося исполнителя, стала небольшая горстка белого порошка, который был направлен на экспертизу.

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Они также отметили, что версия смерти от передозировки остается основной, несмотря на то, что полиция не понимает, почему человек, употребивший смертельную дозу наркотиков, мог убрать весь дом от следов их употребления заранее.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли тело Миллера в его доме в долине Сан-Фернандо 7 сентября.