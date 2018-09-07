Рэпер Фейс рассказал о планах эмигрировать из России

Рэпер Фейс (настоящее имя Иван Дремин) дал большое интервью русской службе «Би-би-си», в котором рассказал о своем творческом пути и поделился планами.

Говоря о своем новом альбоме «Пути неисповедимы», в котором песни носят очевидный политический посыл, он признался в желании эмигрировать из России. «Вообще в моих планах переехать в хорошую страну и писать приятную качественную музыку», — сказал он.

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«У меня проблемы с законом. Я был бедным конченым бичом, а когда дорвался до денег, сам чуть с ума не сошел. В России ты можешь подняться, но тут же все [потеряешь]. Я говорю такие вещи резче и понятнее, чем остальные рэперы. Я идеальный человек-Россия», — объяснился Фейс.

Ранее о желании уехать из страны у себя в инстаграме заявил актер Алексей Панин.