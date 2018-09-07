Режиссер «Смерти Сталина» задумал снять комедию о Трампе

Режиссер Армандо Ианнуччи опубликовал в соцсетях свою идею комедии о президенте США Дональде Трампе и получил предложения от восьми голливудских студий. Об этом сообщает Deadline.

По словам Ианнуччи, фильм должен рассказывать о Трампе, которого перевозят в копию Белого дома, где он продолжает думать, что управляет страной.

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«Миллионы потратили на найм актеров, которые должны играть его сотрудников, сенаторов, журналистов, людей на митингах. Вот так. Студии, ваша максимальная ставка, пожалуйста», — заявил режиссер.

Отмечается, что после этого он получил сразу несколько предложений, среди которых есть довольно крупные.

Ранее сообщалось, что Ианнуччи снимет фильм «Дэвид Копперфильд».