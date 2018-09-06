Юлию Самойлову накрыла волна критики после слов об эмиграции

__is_photorep_included11949811: 1

Российская участница международного вокального конкурса «Евровидение 2018» Юлия Самойлова в своем инстаграме призналась, что не прочь эмигрировать из страны.

»#юлиясамойлова #juliasamoylova #европа #поехали» — подписала передвигающаяся на коляске певица новое фото, сделанное в международном аэропорту «Шереметьево». В видеозаписи, опубликованной в «историях» соцсети, она подтвердила желание эмигрировать из России.

Реклама

Сейчас фолловеры певицы активно критикуют ее решение в комментариях, упоминая «бездарное» выступление на «Евровидении». «Юлия, у эмигрантов грустная судьба. Послушайте Игоря Талькова «Солнце уходит на запад», «Опозорила Россию, теперь можно и в Европу. Только кто там ждет такой самородок», «Типичная жертва. Такие люди нигде не будут счастливы, ни в России, ни в Европе, потому что от себя не сбежишь...» — пишут девушке.

Ранее Иосиф Пригожин вступился за решение Юлии Самойловой.