Агент Самойловой не смог объяснить ее желание эмигрировать из России

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Агент российской участницы «Евровидения-2018» Юлии Самойловой не смог объяснить, чем вызвано ее решение эмигрировать из России, передает 360tv.ru.

Представитель певицы также предположил, что ее поступок не носит политического характера.

Ранее сообщалось, что Самойлова опубликовала видеоролик, в котором сообщила о готовности эмигрировать из России. О своих планах переехать Самойлова рассказала в видео, которое выложила в «истории».

Самойлова также опубликовала фотографию из московского аэропорта Шереметьево, которую не сопроводила уточняющей подписью, поставив вместо этого хэштеги «Европа» и «поехали».