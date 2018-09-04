Умер Геннадий Мелехин

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Старейший актер Русского театра драмы Карелии, народный артист России Геннадий Мелехин скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на странице Негосударственного авторского театра «Ad LIBERUM» в социальной сети «ВКонтакте».

Геннадий Мелехин родился в 1936 году в селе Рузаевка в Мордовской АССР. В 1960 году окончил Ленинградский театральный институт, после чего играл в Государственном русском драматическом театре Мордовской АССР. Также работал в Челябинском театре драмы имени С. М. Цвиллинга, Свердловском театре драмы, Красноярском музыкально-драматическом театре. В 1984–2006 годах работал в Русском театре драмы Республики Карелия.

О дате и месте похорон артиста будет объявлено дополнительно.