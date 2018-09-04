Найдены пропавшие туфельки из фильма «Волшебник страны Оз»

Найдена пропавшая пара туфлей, в которых Джуди Гарленд воплотила на экране образ Дороти Гейл из «Волшебника страны Оз» (1939), передает The New York Times со ссылкой на сообщение ФБР.

13 лет назад красные туфли в пайетках, принадлежавшие частному коллекционеру, были украдены из музея Джуди Гарленд в Миннесоте. Это случилось 28 августа 2005 года. Не осталось ни отпечатков пальцев, ни записей с камер видеонаблюдений. Как удалось вернуть туфельки, пока тоже неизвестно, ничего не говорится и об их состоянии.

Реклама

Эта пара — одна из четырех аналогичных, которые носила Джуди Гарленд на съемочной площадке. По сюжету киносказки и легшей в ее основу книги Фрэнка Баума, туфли были волшебными: они могли отнести Дороти домой в Канзас.

В начале июня стало известно, что умер звезда «Волшебника страны Оз» Джерри Марен — последний из снявшихся в картине карликов.